Світлове шоу і 65 тис людей на виїзд: як в Ухані відреагували на завершення карантину (фото, відео)

У китайському місті Ухань карантин через пандемію коронавірусу тривав 11 тижнів. Впродовж 76 днів жителі міста не покидали свої будинки.

Про це йдеться у Associated Press та Sky News.

За останні дні в Ухані не було зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом, тож у місті поступово знімають карантин. У перші ж години зняття карантину близько 65 тисяч осіб виїхали з міста Ухань. Влада дозволила 11 мільйонам жителів виїжджати і виходити з міста без спеціального дозволу.

Пасажири в захисних костюмах від розповсюдження нового коронавірусу збираються за межами залізничного вокзалу Ханку напередодні відновлення руху поїздів у Вухані в центральній провінції Хубей в Китаї. Пасажири в захисних костюмах від розповсюдження нового коронавірусу збираються за межами залізничного вокзалу Ханку напередодні відновлення руху поїздів у Вухані в центральній провінції Хубей в Китаї. Пасажири в захисних костюмах від розповсюдження нового коронавірусу збираються за межами залізничного вокзалу Ханку напередодні відновлення руху поїздів у Вухані в центральній провінції Хубей в Китаї. Пасажири в захисних костюмах від розповсюдження нового коронавірусу збираються за межами залізничного вокзалу Ханку напередодні відновлення руху поїздів у Вухані в центральній провінції Хубей в Китаї.

Подія була відзначена світловим шоу по обидва боки від широкої річки Янцзи. Хмарочоси та мости випромінювали оживлені зображення медичних працівників, які оздоровлювали пацієнтів.На одному з хмарочосів є слова “місто-герой”, титул якого присвоїв Уханю президент та лідер Комуністичної партії Сі Цзіньпін. Уздовж набережних та мостів громадяни розмахували прапорами, скандували “Ухань, вперед!”, а також заспівали капеллові перекази національного гімну Китаю.

– Я не був на вулиці більше 70 днів, – емоційно сказав Тонг Чженкун, який спостерігав за екраном з моста.

Фото: АР

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