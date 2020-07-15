Световое шоу в Одессе: самое яркое событие лета

Только в эти выходные, 18 и 19 июля в одесском парке им. Савицкого состоится настоящий праздник огня и света – большое фаер-шоу и световое неоновое LED шоу от лучших артистов оригинального жанра.

Мероприятие пройдет в рамках Выставки гигантских китайских фонарей, которая сейчас проходит на территории парка. Увидеть огненно-пиротехническое шоу смогут все посетители световой выставки:

«В последнее время нам очень не хватает ярких событий в жизни и позитивных новостей. Уже потихоньку возобновляется ивент-активность в парках, на открытых площадках и террасах. И это отличная возможность для всех украинцев отдохнуть от негатива, расслабиться и провести время с семьей и друзьями. Могу гарантировать- будет ярко!»,- говорит организатор шоу, руководитель компании Grand Event Денис Погорелко.

Напоминаем, что помимо огненного шоу на территории парка им. Савицкого будет проходить Выставка гигантских китайских фонарей. Это масштабные инсталляции ручной работы, выполненные из натурального шелка и led-ламп, среди которых: терракотовая армия и великая китайская стена, сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, панды и фламинго, аллея влюбленных, китайский зоопарк и жители подводного мира.