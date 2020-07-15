Новости Одессы и Одесской области

Световое шоу в Одессе: самое яркое событие лета

Световое шоу в Одессе: самое яркое событие лета

Только в эти выходные, 18 и 19 июля в одесском парке им. Савицкого состоится настоящий праздник огня и света – большое фаер-шоу и световое неоновое LED шоу от лучших артистов оригинального жанра.

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Световое шоу в Одессе

Мероприятие пройдет в рамках Выставки гигантских китайских фонарей, которая сейчас проходит на территории парка. Увидеть огненно-пиротехническое шоу смогут все посетители световой выставки:

«В последнее время нам очень не хватает ярких событий в жизни и позитивных новостей. Уже потихоньку возобновляется ивент-активность в парках, на открытых площадках и террасах. И это отличная возможность для всех украинцев отдохнуть от негатива, расслабиться и провести время с семьей и друзьями. Могу гарантировать- будет ярко!»,- говорит организатор шоу, руководитель компании  Grand Event Денис Погорелко.

Световое шоу в Одессе

Напоминаем, что помимо огненного шоу на территории парка им. Савицкого будет проходить Выставка гигантских китайских фонарей. Это масштабные инсталляции ручной работы, выполненные из натурального шелка и led-ламп, среди которых: терракотовая армия и великая китайская стена, сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, панды и фламинго, аллея влюбленных, китайский зоопарк и жители подводного мира.

  • Когда: с 20:30 до 23:00.
  • Адрес: парк им. Савицкого (ул. Мельницкая, 32в)
  • Вход: 150 гривен – взрослый, детский – 100 гривен.
  • Аккредитация СМИ по тел.: +380 96 287 4636 , +380 98 612 7543 (Дарья)
Пресс-релиз
Пресс-релиз ПРОФИЛЬ

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