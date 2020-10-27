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Свалка в Вилково на Одесчине: что выявила Госэкоинспекция?

Свалка в Вилково на Одесчине: что выявила Госэкоинспекция?

Общественная организация «Зеленый лист» обратилась с заявлением с Государственную экологическую инспекцию Одесской области по поводу обследования и проверки свалки в городе Вилково Одесской области.

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Об этом сообщает глава организации «Зеленый лист», одесский эколог, биохимик Владимир Балинский на странице организации в Facebook.

По словам Балинского, сама свалка находится на балансе коммунального предприятия «Вилковский горводоканал». Ее площадь составляет два гектара. Выводы инспекции не утешают.

«Во время проверки инспекторы отобрали пробы почв для проведения лабораторных исследований. В ходе проверки выявлены нарушения требований по обращению с отходами во время их сбора, перевозки, хранения, обработки, утилизации, обезвреживания, удаления или захоронения. Также инспекторы выявили нарушения правил и режима эксплуатации свалки, осуществление хозяйственной деятельности без разрешительных документов и тому подобное», – сообщает глава «Зеленого листа».

Кроме того, экологи обнаружили еще и загрязнение земель производственными и другими отходами.

По факту выявленных нарушений на руководителя предприятия составили протокол.

Фото Владислава Балинского

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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