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Новости Одессы и Одесской области

Суворовский район и пригород Одессы остались без связи из-за пожара

Суворовский район и пригород Одессы остались без связи из-за пожара

В пятницу, 15 ноября, пропал интернет и мобильная связь у части жителей поселка Котовского, а также города Южного и Фонтанки.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает dumskaya.net.

В одной из компаний-провайдеров изданию рассказали, что произошел пожар в одном из коммуникационных колодцев на Николаевской дороге. В итоге возникли перебои с поставкой услуг.

Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить связь потребителям. Также рассматривается версия с возможным поджогом.

Фото: Подслушано в Одессе

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