Сума збитків внаслідок екологічної катастрофи Delfi складає майже півмільйона

Остаточна сума збитку від витоку забруднюючих речовин із затонулого в Одесі танкера Delfi становить 453 тисячі гривень.
Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований у Facebook.
«Судно остаточно транспортували з місця аварії – з акваторії пляжу «Дельфін» біля Одеси. Загальна сума збитків внаслідок витікання забруднюючих речовин складає 16,3 тис. доларів (близько 453 тис. грн). Ця сума остаточна», – написав він.
За його словами, лабораторні дослідження, проведені фахівцями ГДК в Одеській області, виявили перевищення нормативних значень ГДК за вмістом у воді нафтопродуктів. Їх показник 10 вересня становить 0,09 мг / дм3.
Фото: Одесская жизнь