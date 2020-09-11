Сума збитків внаслідок екологічної катастрофи Delfi складає майже півмільйона

Остаточна сума збитку від витоку забруднюючих речовин із затонулого в Одесі танкера Delfi становить 453 тисячі гривень.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований у Facebook.

«Судно остаточно транспортували з місця аварії – з акваторії пляжу «Дельфін» біля Одеси. Загальна сума збитків внаслідок витікання забруднюючих речовин складає 16,3 тис. доларів (близько 453 тис. грн). Ця сума остаточна», – написав він.

За його словами, лабораторні дослідження, проведені фахівцями ГДК в Одеській області, виявили перевищення нормативних значень ГДК за вмістом у воді нафтопродуктів. Їх показник 10 вересня становить 0,09 мг / дм3.

Фото: Одесская жизнь