﻿ Сухой камыш снова горит на большой площади вдоль Хаджибейской дороги - Одесская Жизнь

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Сухой камыш снова горит на большой площади вдоль Хаджибейской дороги

Сухой камыш снова горит на большой площади вдоль Хаджибейской дороги

Возгорание удалось локализовать, спасатели продолжают борьбу с огнем.

Сообщение о возгорании на полях орошения поступило спасателям сегодня около 11 часов утра. Пожар локализовали в 12:12, продолжается ликвидация возгорания.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сейчас на месте работают 4 единицы пожарной техники и 18 спасателей.

пожар камышУстановлено, что горит камыш, а также сухая трава и мусор отдельными ячейками на общей площади 3 га.

Угрозы для ближайших жилых домов нет.

Фото пресс-службы ГУ ГСЧС области.

 

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