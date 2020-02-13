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Новости Одессы и Одесской области

Суд виправдав екскерівника Одеського слідчого ізолятора у справі про вбивство інспекторки

Суд виправдав екскерівника Одеського слідчого ізолятора у справі про вбивство інспекторки

Одеський суд виправдав колишнього керівника Одеського слідчого ізолятора В’ячеслава Коваля у справі про вбивство і розчленування інспекторки СІЗО.

Про це повідомляє видання Слідство.Інфо.

Слідство звинувачувало Коваля в тому, що через його бездіяльність на території установи вбили інспекторку Олену Порошенко. Зокрема, на думку обвинувачення, це завдало бюджету збитків на пів мільйона гривень — такою була компенсація родині загиблої.

За версією правоохоронців, Коваль знав про те, що один із в’язнів проживає поза межами тюремного корпусу, але не відреагував на це. Арештант мешкав на території тюремного свинарника, де й вбили жінку.

Суд став на бік обвинуваченого: там не побачили причинно-наслідкового зв’язку між можливим службовим недбальством та виплатою компенсації.

Нагадаємо, улітку 2017 року один з ув’язнених одеської в’язниці вбив та розчленував інспекторку. Це сталося на території свинарника. Тіло він намагався заховати у сміттєвих баках. Провину за те, що сталося на території тюрми, поклали на тодішнього керівника установи —  В’ячеслава Коваля.

За вбивство жінки до довічного ув’язнення засудили її вбивцю —  Василя Чемериза.

Фото: УНІАН

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