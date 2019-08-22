Пока не отпускают: экс-директора одесского лагеря “Виктория”оставили в СИЗО

В Одессе состоялось очередное заседание по вопросу пожара “Виктория”.
Два года назад там в деревянных корпусах погибли дети.
Главным фигурантом дела остается экс-директор учреждения Петрос Саркисян. Сегодня суд постановил оставить подозреваемого в СИЗО еще, как минимум, на два ближайших месяца. Об этом сообщает dumskaya.net.
Бывшему директору лагеря вменяют нарушение правил пожарной безопасности и растрату государственных средств. В свою очередь, потерпевшие требуют изменить статью для Петроса Саркисяна, так как считают, что в его случае имела место служебная халатность. Однако пока это требование суд не удовлетворил.
Напомним, пожар произошел 15 сентября 2017 года. В городе до сих пор продолжаются судебные разбирательства по этому делу.
К слову, не так давно в каменные здания лагеря вновь заселили детей – впервые после трагедии. Сейчас там отдыхает 103 человека.
Тем временем правозащитники настаивают на том, чтобы на все корпуса лагеря наложили арест.
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Фото: dumskaya.net, архив “ОЖ”
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