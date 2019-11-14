Суд постановил не убирать шлагбаумы с улиц в одесской Аркадии

Не так давно активисты подали иск с требованием убрать шлагбаумы в элитном районе Одессы.

Речь идет о преграждающих устройствах на улицах Генуэзской и Каманина, что в Аркадии.

Шлагбаумы там установили представители ООО «Аркадия-сити».

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Общественники несколько раз пытались добиться через суд, чтобы шлагбаумы демонтировали. Однако служители Фемиды приняли сторону бизнесменов.

Активисты вынесли вопрос на апелляцию. В итоге Одесский апелляционный суд отказал заявителям, постановив не сносить шлагбаумы. Так что преграждающие приспособления пока останутся на прежнем месте.

Фото: pushkinska.net

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