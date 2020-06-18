Суд обрав покарання двом вихователям дитячого реабілітаційного центру “Світанок”

Двох вихователів дитячого реабілітаційного центру засуджено за невиконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

За принципової позиції прокурорів Одеської місцевої прокуратури № 2 двох вихователів Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Малиновському районі Одеси визнано винними у невиконанні професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення та засуджено до 3 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання із встановленням іспитового строку 1 рік (ч. 2 ст. 137 КК України).

Також Рішенням суду засуджених позбавлено права обіймати посаду вихователя строком на 1 рік.

Нагадаємо, що наприкінці липня 2019 року у приміщенні дитячого реабілітаційного центру один із співробітників охоронного агентства, які прибули до Центру за викликом вихователя, знущався та побив двох неповнолітніх вихованців.

Правоохоронцями з’ясовано, що вихователі закладу у цей час залишили неповнолітніх без нагляду, чим фактично не вжили передбачених дій щодо їх охорони від фізичного та психологічного насильства.

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