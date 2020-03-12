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Новости Одессы и Одесской области

Суд обязал полицию расследовать надругательство над могилой в Преображенском парке

Суд обязал полицию расследовать надругательство над могилой в Преображенском парке

Одессит Юрий Шпаковский требует провести анализ человеческих останков, которые нашли на месте строительства в Преображенском парке.

Из сообщений СМИ он узнал, что в Преображенском парке проводят строительные работы, во время которых были выкопаны человеческие кости. По рассказам своей бабушки, Юрий Шпаковский предположил, что рабочие выкопали останки его деда.

15 февраля он подал заявление в Приморский отдел полиции о том, что произошло надругательство над могилой Бронислава Шпаковского – его дедушки. Полицейские ответили, что «зависла база» и внести заявление в ЕРДР невозможно.

Юрий Шпаковский пришёл в полицию повторно через три дня и ему выдали талон с номером, но за сутки заявление так и не появилось в базе. И через несколько дней тоже.

Он обратился в Приморский районный суд, чтобы обязать полицейских заняться расследованием.

На заседание он принёс несколько книг по истории одесских кладбищ, где также указаны имена похороненных в Преображенском парке. Среди них был Бронислав Шпаковский.

«Других доказательств у меня нет. Я знаю, что это было местом захоронения моего дедушки только по рассказам моей бабушки и вот по этим книгам», – рассказал Шпаковский.

Суду хватило этих доводов для одобрения иска одессита. Вскоре, когда полиция и эксперты будут проводить анализы останков, Юрий Шпаковский точно узнает, надругались ли над могилой его родственника. А ещё это даст возможность бороться за полное прекращение строительных работ в парке, так как он будет потерпевшей стороной.

Обращение к мэру Одессы с просьбой создать мемориальный парк на месте Старого кладбища

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Артем Виноградов
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