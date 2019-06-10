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Новости Одессы и Одесской области

Субсидия на газ: как переоформить помощь в неотопительный сезон

Субсидия на газ: как переоформить помощь в неотопительный сезон

Повышение тарифов на газ, а вместе с ним и на все виды коммунальных услуг больно ударило по кошелькам одесситов. Малообеспеченные слои населения это задело меньше: всем нуждающимся государство выделяет субсидию, которая минимизирует затраты на газ и другие виды коммунальных услуг. Кроме того, есть возможность оформить государственную помощь и на летний период. Как сейчас оформить субсидию на газ нам пояснили в «Одессагаз-Поставке».

Кто имеет право на субсидию?

По законодательству Украины право на получение государственной субсидии имеют семьи, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (в пределах установленных норм потребления и с учетом льгот) превышают размер обязательного процента платежа. Сумма платежа для каждого домохозяйства определяется индивидуально и зависит от совокупного дохода семьи.

Жилищно-коммунальная субсидия оформляется на одного из зарегистрированных членов домохозяйства (семьи), на имя которого открыты лицевые счета на оплату коммунальных услуг. Остальные члены домохозяйства для назначения субсидии должны подтвердить свое согласие на доступ и обработку персональных данных.

Квартиросъемщики, которые оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договором аренды, также имеют право на предоставление субсидии.

Как оформить субсидию?

Как и раньше, для оформления понадобится два документа — заявление и декларация о доходах и расходах. Однако если по закону вам льгота не положена, но вы в ней нуждаетесь, то дополнительно понадобится заявление для комиссии, которая его рассмотрит и примет решение, начислить скидку или нет.

Помимо этого, у вас имеют право попросить такие документы:

  • справку о доходах;
  • договор аренды жилья (для тех, кто снимает квартиру).

Для того чтобы оформить субсидию, следует обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту прописки.

На какой срок назначается субсидия?

С учетом принятых изменений субсидия назначается дважды в год:

  • в мае (на неотапливаемый период с 1 мая по 30 сентября);
  • в октябре (на отопительный период с 1 октября по 30 апреля).

При отсутствии изменений в семье перерасчет субсидий осуществляется автоматически и не требует дополнительного обращения в органы соцзащиты. Однако основным моментом для сохранения жилищной субсидии является своевременное погашение своей части платежа за услуги ЖКХ.

Субсидия на газ: новые нормативы

До 31 января 2019 года субсидия предоставлялась в неденежной форме — сумма субсидии за природный газ записывалась на личный счет потребителя согласно спискам УТСЗН, которые предоставлялись в конце отчетного месяца.

С 1 февраля 2019 года субсидия за природный газ предоставляется в денежной форме. Получатели субсидии должны оплачивать счета за газ в полном объеме.

Фото: Vgorode

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Галина Полищук
Галина Полищук
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