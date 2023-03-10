Суббота 11 марта в Одессе будет ветреной – объявлено штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 11 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидаются порывы южного ветра до 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Ограничить поездки по городу и не гулять по пляжам

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит одесситов и гостей города быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В этой связи от прогулок по побережью лучше отказаться.

Погода в Одессе 11 марта

В Одессе суббота 11 марта обещает быть облачной. Возможен дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С выше нуля.

Погода в Одесской области 11 марта

По Одесской области завтра облачно. Возможен дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°С тепла, днем 9-14°С, на юге 17-19°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.