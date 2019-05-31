Странная история с «жучками» в аэропорту: была ли утечка информации?

Пресс-служба прокуратуры сообщила о ликвидации в Одесском аэропорту канала утечки служебных данных.

По информации правоохранителей, прокуроры совместно с сотрудниками СБУ «раскрыли противоправный канал утечки частной, служебной информации в Одесском аэропорту» и проверяют возможность продажи этой информации.

В установке «жучков» на стратегическом объекте подозревают фирму, которая обеспечивает программирование и обслуживание техники, в частности, видеокамер, в аэропорту.

Как заявили в пресс-службе прокуратуры,

…по данным следствия, фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы.

Среди них возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирования кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта.

Обыски прошли в помещениях аэропорта и обслуживающей оборудование фирмы.

Однако пресс-служба аэропорта выступила с заявлением о том, что

…в результате проведения следственных действий 30 мая 2019 г. в ООО “Международный аэропорт “Одесса”незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено.

Более того, адвокат фирмы, обслуживавшей технику аэропорта, заявил, что камеры видеонаблюдения были установлены легально, с уведомлениями о наблюдении, и никакой скрытой записи информации не было. Как не было и демонтажа скрытого оборудования. Действия правоохранителей в компании расценивают как попытку давления на бизнес и в этой связи собираются обратиться в Госбюро расследований.

Фото пресс-службы прокуратуры