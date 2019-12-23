Старинный дом в историческом центре Одессы «украсили» пристройкой и мансардой (фото)

Здание в переулке Маяковского, 7 является памятником архитектуры. По закону запрещено менять его исторический облик.

Однако депутат Одесского облсовета Юрия Маслов недавно заметил, как во время реконструкции у дома неожиданно выросла пристройка.

Об этом Юрий Маслов написал на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что по идее там предусмотрен ремонт фасада согласно плану, утвержденному обладминистрацией.

Планом появление пристройки не предусмотрено, что видно даже из вывешенной на фасаде информационной таблички. Однако строителям это не мешает проводить самовольные работы.

Самострой, по словам Юрия Маслова, мало того что уродует здание, так еще заслоняет рядом расположенный памятник эпохи конструктивизма, дом Совторгфлота.

«Пристройка выползла на несколько метров за красную линию, «убив» улицу и уничтожив оптическую перспективу, – отметил депутат».

Более того, помимо пристройки, Юрий Маслов заметил там строящийся дополнительный мансардный этаж.

Он возмущен действиями строителей и просит вмешаться райадминистрацию, мэра и руководства ГАСКа.

«Среди бела дня бандиты тихо, спокойно и деловито уродуют двухэтажный памятник в историческом ареале города, – написал он. – О каком статусе ЮНЕСКО вы говорите второй год подряд? То, что происходит в переулке Маяковского – это плевок в лицо каждому одесситу. Снесите или нам придется выйти на снос самим!».

Фото: Юрий Маслов, Facebook

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