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Новости Одессы и Одесской области

Старинные обряды Бессарабии: как будет фестивалить село Кубей

Старинные обряды Бессарабии: как будет фестивалить село Кубей

12 октября в селе Кубей пройдет этнический фестиваль «Кубейский мегдан», посвященный старинным традициям и обрядам Бессарабии. В этом году фестиваль приурочен к празднованию 210-летия села.

Издавна «мегданом» называли центральное место в селении, куда в выходной день выходили жители, чтобы продемонстрировать свои наряды, спеть песни и потанцевать. В этом году можно будет увидеть не только обычаи местного населения. В программе фестиваля будут спортивные состязания, торжественное шествие «Кубейская хода»,  дегустация местной кухни, мастер-классы, развлечения для детей и праздничный концерт.

В программе фестиваля:

  • 12.00 — начало «Кубейской ходы»;
  • 13.00 — открытие фестиваля и ярмарки народных мастеров;
  • 13.30 — начало вокально-танцевальной программы.

Место проведения — центральная площадь села Кубей (Болградский район Одесской области).

Фото: glaspress.rs

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Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
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