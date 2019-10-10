Старинные обряды Бессарабии: как будет фестивалить село Кубей

12 октября в селе Кубей пройдет этнический фестиваль «Кубейский мегдан», посвященный старинным традициям и обрядам Бессарабии. В этом году фестиваль приурочен к празднованию 210-летия села.

Издавна «мегданом» называли центральное место в селении, куда в выходной день выходили жители, чтобы продемонстрировать свои наряды, спеть песни и потанцевать. В этом году можно будет увидеть не только обычаи местного населения. В программе фестиваля будут спортивные состязания, торжественное шествие «Кубейская хода», дегустация местной кухни, мастер-классы, развлечения для детей и праздничный концерт.

В программе фестиваля:

12.00 — начало «Кубейской ходы»;

13.00 — открытие фестиваля и ярмарки народных мастеров;

13.30 — начало вокально-танцевальной программы.

Место проведения — центральная площадь села Кубей (Болградский район Одесской области).

Фото: glaspress.rs