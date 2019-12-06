Стало відомо, коли розпочнеться навчання студентів Одеського коледжу економіки

Для продовження навчання студентам надали приміщення та аудиторії за ініціативою Ради директорів коледжів області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.

Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який постраждав від пожежі, відновлять навчання вже в понеділок, 9 грудня 2019 року. Для цього надано приміщення та аудиторії за ініціативою Ради директорів коледжів області.

Освітній процес проходитиме в аудиторіях Одеського фінансово-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. Також навчання продовжиться в іншому корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вул. Героїв Крут, 19.

Міністерство освіти і науки висловлює співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав від пожежі.

Сьогодні, 6 грудня 2019 року, було створено Урядову комісію з розслідування причин пожежі. В її складі почала роботу Міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

До Комісії також увійшли перший заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак, Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, Міністр соціальної політики Юлія Соколовська, Голова ДСНС Микола Чечоткін, Голова Нацполіції Ігор Клименко та представники Одеської облдержадміністрації.

Фото: УНІАН

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