Стало известно, сколько пациентов лечатся сейчас в стационарах Одессы от коронавируса

По состоянию на понедельник, 25 мая, в городской клинической инфекционной больнице Одессы находились 163 пациента, из них 89 человек — с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

У 36 пациентов инфекционной больницы диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики. В их числе:

17 человек старше 55 лет;

17 пациентов в возрасте от 18 до 55 лет;

двое детей.

В Одессе 85 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 и легким течением заболевания проходят амбулаторное лечение на дому в режиме самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов мобильными бригадами Центра неотложной медпомощи. От коронавирусной болезни уже выздоровели 57 одесситов.

За прошедшую неделю, с 18 по 24 мая, еще у 78 пациентов закончился период карантина, они здоровы и сняты с изоляции. Всего же с момента начала карантина с изоляции сняты 899 одесситов.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.