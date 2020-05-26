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Новости Одессы и Одесской области

Стало известно, сколько пациентов лечатся сейчас в стационарах Одессы от коронавируса

Стало известно, сколько пациентов лечатся сейчас в стационарах Одессы от коронавируса

По состоянию на понедельник, 25 мая, в городской клинической инфекционной больнице Одессы находились 163 пациента, из них 89 человек — с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

У 36 пациентов инфекционной больницы диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики. В их числе:

  • 17 человек старше 55 лет;
  • 17 пациентов в возрасте от 18 до 55 лет;
  • двое детей.

В Одессе 85 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 и легким течением заболевания проходят амбулаторное лечение на дому в режиме самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов мобильными бригадами Центра неотложной медпомощи. От коронавирусной болезни уже выздоровели 57 одесситов.

За прошедшую неделю, с 18 по 24 мая, еще у 78 пациентов закончился период карантина, они здоровы и сняты с изоляции. Всего же с момента начала карантина с изоляции сняты 899 одесситов.

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