Стало известно, сколько круизных лайнеров планирует посетить Одессу в этом году

В 2020 году в одесском порту ждут заходов 11 пассажирских теплоходов.

Об этом со ссылкой на гордепартамент культуры и туризма сообщает usionline.com.

Так, круизный сезон откроет теплоход Albatros. Он вмещает на борту 812 человек и зайдет к нам под флагом Багамских островов. Кстати, это не единственное судно из Багамов, которое собирается нас посетить. Помимо него, заявки подали представители еще шести лайнеров под багамским флагом.

Также в Одессу планируют зайти два круизника из Мальты, два французских судна и одно португальское.

К слову, заявки в одесском порту уже начали принимать и на следующий год, готовность нас посетить уже выразили 19 судоволадельцев.

Фото: storage1b.censor.net

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