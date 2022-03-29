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Стало известно, когда в Одессе отключат отопление

Стало известно, когда в Одессе отключат отопление

Отопительный сезон 2021/22 годов в Одессе завершится 1 апреля.

Об этом сообщила директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

Причин для отключения отопления две:

  • Повышение среднесуточной температуры в городе выше отметки +8 градусов;
  • Отсутствие у предприятия лимитов на приобретение природного газа в апреле.

Также Анна Позднякова напомнила, что одесситам в течении всего года будут приходить квитанции с абонплатой.

Платить ее надо в течении всего года. Тарифа два:

  • Для домов в которых нет приборов учета тепла – 13,04 грн в месяц;
  • Для домов, где есть счетчик тепловой энергии — 18,86 грн в месяц.

Также директор ТГО обратилась к потребителям с просьбой оплатить все задолженности за тепло к началу следующего отопительного сезона. Это, по ее словам, позволит предприятию начать подавать тепло в дома вовремя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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