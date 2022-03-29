Стало известно, когда в Одессе отключат отопление

Об этом сообщила директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

Причин для отключения отопления две:

Повышение среднесуточной температуры в городе выше отметки +8 градусов;

Отсутствие у предприятия лимитов на приобретение природного газа в апреле.

Также Анна Позднякова напомнила, что одесситам в течении всего года будут приходить квитанции с абонплатой.

Платить ее надо в течении всего года. Тарифа два:

Для домов в которых нет приборов учета тепла – 13,04 грн в месяц;

Для домов, где есть счетчик тепловой энергии — 18,86 грн в месяц.

Также директор ТГО обратилась к потребителям с просьбой оплатить все задолженности за тепло к началу следующего отопительного сезона. Это, по ее словам, позволит предприятию начать подавать тепло в дома вовремя.