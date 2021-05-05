Стало известно, какой пломбир самый вкусный! Результаты исследования

Качественный пломбир производят разные украинские предприятия. Государственный стандарт ДСТУ 4733:2007 единый для всех производителей мороженого, содержит строгие требования относительно технологии и состава продукта: молока, сливок и сливочного масла.

А что можно сказать о вкусе мороженого?

Эксперты Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS решили выяснить, пломбир какого производителя потребители считают самым вкусным.

В опросе принимали участие 1200 респондентов — украинцев разного возраста, пола, места жительства.

Респондентам известны многие производители мороженого:

«Рудь» — производитель, которого определившиеся респонденты упоминали чаще остальных. Кроме того, были названы «Ласунка», «Три медведя», «Белая Бяроза» и другие.

Производители самого вкусного пломбира

Руководствуясь личными вкусами, каждый респондент мог составить собственный рейтинг производителей вкусного пломбира: распределить между ними первое, второе и третье места.

Полученные данные стали основой для формирования общего рейтинга:

Большая часть респондентов признали победителем производителя «Рудь» — он занял первое место. На втором и третьем месте оказались «Белая Бяроза» и «Ласунка».

Самый вкусный пломбир

На вопрос о самом вкусном пломбире без наполнителя респонденты отвечали таким образом:

Больше всего респондентам понравилось мороженое «Эскимос» производства «Рудь».

Пришлось по вкусу также мороженое «Пломбир» производства «Белая Бяроза», «Стакан Великан» и «Малюк-Ам» производства «Ласунка».

Впереди — новый жаркий сезон! Возможно, стоит провести собственное исследование: попробовать мороженое разных производителей и найти самое вкусное для себя?

Приятного аппетита!

Примечание. Результаты исследования репрезентативны на уровне всей Украины. Статистическая погрешность составляет +/− 2,9 %.