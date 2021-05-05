Стало известно, какой пломбир самый вкусный! Результаты исследования

Качественный пломбир производят разные украинские предприятия. Государственный стандарт ДСТУ 4733:2007 единый для всех производителей мороженого, содержит строгие требования относительно технологии и состава продукта: молока, сливок и сливочного масла.
А что можно сказать о вкусе мороженого?
Эксперты Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS решили выяснить, пломбир какого производителя потребители считают самым вкусным.
В опросе принимали участие 1200 респондентов — украинцев разного возраста, пола, места жительства.
Респондентам известны многие производители мороженого:
«Рудь» — производитель, которого определившиеся респонденты упоминали чаще остальных. Кроме того, были названы «Ласунка», «Три медведя», «Белая Бяроза» и другие.
Производители самого вкусного пломбира
Руководствуясь личными вкусами, каждый респондент мог составить собственный рейтинг производителей вкусного пломбира: распределить между ними первое, второе и третье места.
Полученные данные стали основой для формирования общего рейтинга:
Большая часть респондентов признали победителем производителя «Рудь» — он занял первое место. На втором и третьем месте оказались «Белая Бяроза» и «Ласунка».
Самый вкусный пломбир
На вопрос о самом вкусном пломбире без наполнителя респонденты отвечали таким образом:
Больше всего респондентам понравилось мороженое «Эскимос» производства «Рудь».
Пришлось по вкусу также мороженое «Пломбир» производства «Белая Бяроза», «Стакан Великан» и «Малюк-Ам» производства «Ласунка».
Впереди — новый жаркий сезон! Возможно, стоит провести собственное исследование: попробовать мороженое разных производителей и найти самое вкусное для себя?
Приятного аппетита!
Примечание. Результаты исследования репрезентативны на уровне всей Украины. Статистическая погрешность составляет +/− 2,9 %.