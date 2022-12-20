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Стая кудрявых пеликанов поселилась на Тилигульском лимане

Стая кудрявых пеликанов поселилась на Тилигульском лимане

Сразу 20 кудрявых пеликанов внесенных в красную книгу прилетели на Тилигульский лиман. Об этом сообщили сотрудники ландшафтного парка.

Ситуацию прокомментировал руководитель научно-исследовательского отдела парка Игорь Гержик.

По его словам, данный вид редко залетает в эти края зимой. Последний раз их видели осенью 2020 года в гораздо меньшем количестве. В этом году из-за войны здесь мало людей. Птиц никто не пугает и они чувствуют себя безопаснее.

Зоолог также уточнил, что в лимане появилось много рыбы, и птицы не будут испытывать трудностей с пищей.

Он также предположил, что птицы не останутся здесь зимовать и перелетят в более теплые края. Но появление этих птиц в столь позднее время года указывает на комфортные условия на территории парка.

кудрявые пеликаны в лимане
кудрявые пеликаны в лимане

Фото Игоря Гержика

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