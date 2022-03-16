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Срочников привлекут к обороне Украины в случае боев на мирной территории

Срочников привлекут к обороне Украины в случае боев на мирной территории

Солдат срочной службы отправят на передовую только в случае начала боевых действий на мирной территории.

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Об этом заявил во время брифинга в «Медиа Центре» начальник управления персоналом штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

«Неподготовленных людей на передовую никто не отправляет. Все мобилизованные проходят соответственное обучение в сроки, необходимые  для определенной военной специальности»,

– заявил Роман Горбач.

По словам начальника управления, подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам – без снижения качества обучения. На сегодняшний день она составляет от 7 до 20 суток – в зависимости от сложности специальности.

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Горбач отметил, что с началом полномасштабного российского вторжения в свои подразделения вернулись почти 100% резервистов. Именно за счет бывших участников боевых действий – военнослужащих и уже отслуживших военнообязанных – проходит комплектование боевых воинских частей.

«Мобилизованные, которые не проходили военную службу, на первом этапе направляются для осуществления соответствующей профессиональной подготовки в учебные центры. После ее завершения они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия»,

– сообщил Роман Горбач.

Также в ВСУ рассказали, что для жалоб по вопросу мобилизации создана и работает горячая линия Министерства обороны и ВС Украины: 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99. Обратиться по этому поводу можно и на официальный сайт Минобороны Украины.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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