Одесситам, желающим попасть в армию, дали «зеленый свет» (видео)

Вкусный и бесплатный хлеб: как кафе на одесской Соборке перестроило свою работу в дни войны Кафе «Marie L’eclare» на одесской Соборной площади, 1… Одно название чего стоит – «Мари Эклер». Нежнейшие пирожные по французским рецептам. Сейчас не до эклеров. Да и кафе-рестораны в городе закрыты. А это кафе трудится. Только выпекают здесь сейчас не воздушные пирожные, не готовят другие вкусности. В кафе теперь пекут хлеб и булочки – для тех, кто в эти дни остро в них нуждается. ПОДРОБНЕЕ

Директор одесской школы организовала штаб гуманитарной помощи Директор 51 школы в Одессе Ярослава Томачинская организовала штаб гуманитарной помощи для нужд военных. Там готовят пищу для защитников города и плетут маскировочные сетки. ПОДРОБНЕЕ

20-й день войны в Украине: военные РФ отказываются выполнять приказы своих командиров Сегодня, 15 марта 2022 года, начались 20-е сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

По данным Генштаба Вооруженные силы Украины, состояние, положение и характер действий обороны не претерпели существенных изменений. ВСУ наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов. ПОДРОБНЕЕ