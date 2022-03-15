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Одесситам, желающим попасть в армию, дали «зеленый свет» (видео)

Одесситам, желающим попасть в армию, дали «зеленый свет» (видео)

Спикер оперативного штаба Военной администрации Одесской области Сергей Братчук сообщил приятную новость для всех желающих стать на защиту Украины: началась мобилизация категорий населения, не входящих в первую очередь резерва.

«Итак, все желающие стать на защиту нашей Родины с оружием в руках, вас ждут в наших боевых частях. И у вас появляется реальный шанс доказать, что мы, украинцы, непобедимы. Поэтому те, кто хотел противостоять врагу и хочет приближать нашу победу, у вас появилась прекрасная возможность»,

Рецепты

– говорит Сергей Братчук в своем традиционном ежедневном видеообращении.

А что касается вручения повесток, то спикер военной администрации напоминает: сейчас в стране действует военное положение и, соответственно, полная мобилизация.

 

‼️ Одеса! Хто не встиг до війська, вам «зелене світло»!

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 15 марта 2022 г.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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