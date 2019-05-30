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Сразу два «игрушечных» Национальных рекорда хотят установить в Одессе в День защиты детей

Сразу два «игрушечных» Национальных рекорда хотят установить в Одессе в День защиты детей

Фиксировать достижения будут 1 июня в парке Горького.

По случаю Дня защиты детей в парке планируют установить Национальные рекорды Украины в номинации “Самая длинная дорожка из игрушек” и “Самое большое количество штук по раздаче игр”.

Для установки рекорда, возле кинотеатра игры выложат в виде зигзагообразной дорожки длиной более 1,5 километра, а затем все 10 тысяч игр раздадут в подарок гостям семейного фестиваля «Праздник детства». В их числе будут дети из одесских интернатов и домов малютки.

Для фиксации обоих достижений приглашен представитель Реестра Национальных Рекордов Украины.

А затем маленьких гостей ждет двухдневный праздник с конкурсами, концертами, научными шоу, мастер-классами и эстафетами.

Детский фестиваль стартует в парке им. Горького 1 июня в 11:00.

 

Фото: wallpapers.99px

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