Спустя год в Одессе собрались восстановить подпорную стену на Ольгиевском спуске

В мэрии уже начали проводить тендер на 2,5 миллиона гривен.

Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета заявило о тендере на сайте «Prozzoro». Там указано, что это будет «капитальный ремонт подпорной стенки» на ул. Манежной, 16.

Старт аукциона запланирован на 12 сентября. После того, как будет выбран победитель, в распоряжении фирмы-подрядчика окажется полтора месяца на ремонт: с 2 сентября 2019 года до 25 ноября 2019 года.

Отметим, что еще в 2017 году со стены начали выпирать камни, с каждым годом ситуация только усугублялась. В прошлом году подпорная стена не выдержала и время от времени обрушивалась по частям на тротуар, грозя задеть прохожих. В горсовет неоднократно обращались с просьбой решить эту проблему. Но чиновники до последнего игнорировали “глас народа”.

Фото: Единый центр обращений граждан Одесского городского совета