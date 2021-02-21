“Спортмастер” попал под санкции: сети магазинов запретили торговать в Украине

В Украине ввели санкции против политика Виктора Медведчука и его окружения. В список попали ряд юридических люиц. В их числе оказалась розничная сеть спорттоваров Спортмастер. Указ президента № 64/2021 с перечнем юрлиц и санкций был обнародован на официальном сайте главы государства.