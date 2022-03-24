Спикер Одесской ОВА назвал причины утренних взрывов в Одессе

Причиной стал российский военный корабль, опять приблизившийся к берегам Одессы.

Причиной стрельбы и взрывов, а также воздушной тревоги, разбудивших многих одесситов в районе 6 утра стал военный корабль российских агрессоров.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом непосредственной причины взрывов он не назвал – были ли это выстрелы с корабля по Одессе, или, наоборот, это корабль был обстрелян с берега нашими силами обороны.

— Кружись, вражина, кружись… Все равно мы тебя потопим! – заявил спикер Одесской ОВА.

В любом случае, увидев, что Одесса готова дать серьезный отпор противник вскоре убрался из зоны видимости.

А то, что украинские вооруженные силы способны наносить эффективные удары по рашистским кораблям наши враги хорошо знают.

Ранее у берегов Одессы был подбит патрульный корабль «Василий Быков». А сегодня утром в порту временно оккупированного Бердянска была накрыта ракетным ударом целая группировка военных кораблей противника.

Один из них – большой десантный корабль «Орск» загорелся и, вполне возможно, вскоре затонет. В любом случае он теперь полностью непригоден для выполнения военных задач.