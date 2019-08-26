Спешите насладиться последними днями лета в Одессе: небо будет ясным, а вода теплой

Завтра в Одессе прогнозируется ясная погода, без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура ночью 17-22 °С, днем 28-33 °С.
Вода в море будет комфортной и прогреется до 22- 24°C.
Завтра в Одессе прогнозируется ясная погода, без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура ночью 17-22 °С, днем 28-33 °С.
Вода в море будет комфортной и прогреется до 22- 24°C.
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