Спешите насладиться последними днями лета в Одессе: небо будет ясным, а вода теплой

Завтра в Одессе прогнозируется ясная погода, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура ночью 17-22 °С, днем 28-33 °С.

Вода в море будет комфортной и прогреется до 22- 24°C.