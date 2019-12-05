Спасатели поднимаются на кране к крыше здания на Троицкой для поиска людей

Специальный отряд спасательно-поисковой службы ГС ЧС на кране поднимается к крыше здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Как сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, спасатели спустятся внутрь колледжа для поисков людей. Они снабжены инструментами для прохода сквозь завалы.
Эксперты-строители, которых привлекла Одесская ОГА, подтвердили, что каркас в удовлетворительном состоянии.
Фото: Максим Куцый в Facebook
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