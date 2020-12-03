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Сотрудница банка на Одесчине присвоила 150 тысяч со счетов клиентов

Сотрудница банка на Одесчине присвоила 150 тысяч со счетов клиентов

В городе Беляевке Одесской области полицейские разоблачили сотрудницу банка в присвоении более 150 тысяч гривен со счетов клиентов.

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Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, 46-летняя женщина в течение двух лет, злоупотребляя своим служебным положением, получала необходимую информацию о счетах клиентов, а после создавала якобы от их имени фиктивные заявления на выдачу наличных и присваивала деньги.

Подозреваемой инкриминируют несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, присвоение чужого имущества и служебный подлог. Ей может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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