Сотрудница банка на Одесчине присвоила 150 тысяч со счетов клиентов

В городе Беляевке Одесской области полицейские разоблачили сотрудницу банка в присвоении более 150 тысяч гривен со счетов клиентов.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, 46-летняя женщина в течение двух лет, злоупотребляя своим служебным положением, получала необходимую информацию о счетах клиентов, а после создавала якобы от их имени фиктивные заявления на выдачу наличных и присваивала деньги.

Подозреваемой инкриминируют несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, присвоение чужого имущества и служебный подлог. Ей может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.