Сотні троянд та жовто-сині вінки: як в Одесі відзначили День Соборності України (фото)

22 січня в Україні відзначають День Соборності України.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Сьогодні, 22 січня з нагоди Дня Соборності України в Одесі відбулася церемонія покладання вінків і квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку в однойменному парку.

В урочистому заході взяли участь: керівники міста та області, депутати, військовослужбовці, представники силових структур, духовенства та громадськості.

Щорічно 22 січня відзначається День Соборності України на честь проголошення в 1919 році Акту возз’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Фото: Одеська міська рада

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