fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Сохранить дороги: в Одесской области останавливают грузовики из-за нагревшегося асфальта

Сохранить дороги: в Одесской области останавливают грузовики из-за нагревшегося асфальта

В Раздельнянском районе Одесской области правоохранители ограничивают движение большегрузного транспорта для сохранения автодорог общего значения.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, только за прошедшие сутки для соблюдения правил «теплового» режима полицейские остановили почти 40 грузовиков. Они ехали по дороге Р-33 государственного значения, проходящей через села Степановка и Кучурган.

В полиции пояснили, что именно высокая температура и большой вес груза приводят к наибольшим разрушениям асфальтобетонного покрытия: на дорогах образуются колеи, наплывы, оползни и другие деформации. Поэтому на дороге Р-33 сейчас несут службу наряды полиции.

Полицейские напоминают, что с начала лета движение автотранспорта общей массой более 24 тонн с нагрузкой 7 и более тонн на ось при температуре воздуха 28ºС и выше запрещено по всем украинским автодорогам государственного значения. Запрет действует в течение всего лета с 10:00 до 22:00. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности водителей и сохранения автодорог.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить