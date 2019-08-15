Сохранить дороги: в Одесской области останавливают грузовики из-за нагревшегося асфальта

В Раздельнянском районе Одесской области правоохранители ограничивают движение большегрузного транспорта для сохранения автодорог общего значения.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, только за прошедшие сутки для соблюдения правил «теплового» режима полицейские остановили почти 40 грузовиков. Они ехали по дороге Р-33 государственного значения, проходящей через села Степановка и Кучурган.

В полиции пояснили, что именно высокая температура и большой вес груза приводят к наибольшим разрушениям асфальтобетонного покрытия: на дорогах образуются колеи, наплывы, оползни и другие деформации. Поэтому на дороге Р-33 сейчас несут службу наряды полиции.

Полицейские напоминают, что с начала лета движение автотранспорта общей массой более 24 тонн с нагрузкой 7 и более тонн на ось при температуре воздуха 28ºС и выше запрещено по всем украинским автодорогам государственного значения. Запрет действует в течение всего лета с 10:00 до 22:00. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности водителей и сохранения автодорог.