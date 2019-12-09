Сьогодні в Україні розпочала роботу Нова митниця: першу декларацію оформили на Одещині

Про це повідомляє Урядовий портал.

Вже о 00:03 була оформлена перша експортна декларація на вантаж в Аккермані (Одеська область), який зайшов о 23:49 ще в ДФС. Також опівночі був оформлений перший рейс в Борисполі.

– Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде справді працювати для платників податків, – наголосив Голова Державної митної служби Максим Нефьодов. – Але нам вдалось не допустити потрапляння більш ніж 500 найбільш «сумнівних» керманичів до лав нової Митної служби, скоротити кількість митниць з 26 до 16 та забезпечити майже непомітний для користувачів перехід від одного держоргану до іншого.

За словами Голови, було проведено перекомутацію системи по всій країні, одночасно перевипущено тисячі ЕЦП для співробітників. В центральному апараті працювала робоча група, яка розбирала всі складні випадки. Всю ніч в.о. керівників митниць об‘їжджали пости, аби переконатись, що проблем немає.

Ще залишаються точкові питання – місця доставки, окремі випадки транзиту, особливості роботи залізниці, які сподіваються розв’язати за тиждень.

Наразі до штату Державної митної служби переведено більше 50 % працівників, і цей процес буде продовжуватись в грудні. Окрім цього, в грудні стартують конкурси на заміщення вакантних посад.

Фото: УНІАН

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