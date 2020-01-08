Сьогодні в Одесі без газу залишаться декілька будинків: список адрес

Газу не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі високого тиску за адресою: вул. 7-а Пересипська, 9а.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Так, сьогодні, 8 січня 2020 року з 08:30 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
- вул. Долинска, 12
- вул. 7-я Пересипська, 9, 9а
- вул. 7-я Пересипська, 2а
Фото: Информатор Днепр
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