Сьогодні в Одесі без газу залишаться декілька будинків: список адрес

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Поэтому украинцы уже в январе вместо одной платежки получат две — за потребленный газ и за его доставку. Причем платежку за транспортировку придется оплатить наперед, то есть уже в январе, а не в следующем месяце. Что еще изменится для потребителей, рассказал директор компании «Одессагаз-Поставка» Иван Малейчик.

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