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Новости Одессы и Одесской области

Сьогодні в Одесі без газопостачання залишиться низка вулиць: список адрес

Сьогодні в Одесі без газопостачання залишиться низка вулиць: список адрес

Газопостачання не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Ремонтні роботи проведуть поблизу вулиці Софіївської та узвозу Маринеско.

Тож з 10:00 до 17:30 28 травня будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

  • площа Грецька, 3/4 ТЦ «Афіни»
  • Дерибасівська, 21 ТЦ «Європа»
  • Гаванна, 7 Кафе «Шоколадниця»
  • Військовий узвіз, 5 Кришна котельня
  • провулок Чайковського, 9 Населення
  • провулок Чайковського, 8 Котельня оперного театру
  • провулок Красний, 12 Ресторан «Мафія»
  • Військовий узвіз, 13 Котельня житлового будинку
  • Гаванна, 7 Ресторан «Оліо-піцца»
  • Преображенська, 4 кв.1 Населення
  • Ланжеронівська, 24 Кафе «Чорнослив»
  • провулок Успенський, 6 Свято-Успенський собор
  • Кузнечна, 59 Отель «Зірка»
  • Гаванна, 6 СПД Шиман
  • Пастера, 5 Котельня інфекційної лікарні
  • Преображенська, 35-А Офіс № 2 нотаріус
  • Преображенська, 45 рейський культурний центр
  • Нежинська, 77/79 Єврейський культурний центр
  • Торгова, 26 Новий ринок
  • Маланова, 6-А Будівельник «А»
  • Мечникова, 2а, 2/1 Населення
  • Успенська, 93 ресторан “Рандеву Доменанта”
  • Новобазарний провулок Автостанція
  • Віце-Адмірала Жукова, 3/7 Кришна котельня «ОСББ Гречеський»
  • Віце-Адмірала Жукова, 17/19 Кришна котельня
  • проспект Олександрівський, 21 Готель «Фудмаркет Олександрівський»
  • Успенська, 95 Готель «Лондон»
  • провулок Красний, 24 Магазин «Тканини»
  • провулок Чайковського, 10 Готель
  • Гоголя, 12 Ресторан «Артшат»
  • Успенська, 115 Населення ПО «Корд-09»
  • Єврейська, 50/1 Топочна ЛТД «Континенталь Сервіс»

 

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