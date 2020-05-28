Сьогодні в Одесі без газопостачання залишиться низка вулиць: список адрес

Газопостачання не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Ремонтні роботи проведуть поблизу вулиці Софіївської та узвозу Маринеско.
Тож з 10:00 до 17:30 28 травня будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
- площа Грецька, 3/4 ТЦ «Афіни»
- Дерибасівська, 21 ТЦ «Європа»
- Гаванна, 7 Кафе «Шоколадниця»
- Військовий узвіз, 5 Кришна котельня
- провулок Чайковського, 9 Населення
- провулок Чайковського, 8 Котельня оперного театру
- провулок Красний, 12 Ресторан «Мафія»
- Військовий узвіз, 13 Котельня житлового будинку
- Гаванна, 7 Ресторан «Оліо-піцца»
- Преображенська, 4 кв.1 Населення
- Ланжеронівська, 24 Кафе «Чорнослив»
- провулок Успенський, 6 Свято-Успенський собор
- Кузнечна, 59 Отель «Зірка»
- Гаванна, 6 СПД Шиман
- Пастера, 5 Котельня інфекційної лікарні
- Преображенська, 35-А Офіс № 2 нотаріус
- Преображенська, 45 рейський культурний центр
- Нежинська, 77/79 Єврейський культурний центр
- Торгова, 26 Новий ринок
- Маланова, 6-А Будівельник «А»
- Мечникова, 2а, 2/1 Населення
- Успенська, 93 ресторан “Рандеву Доменанта”
- Новобазарний провулок Автостанція
- Віце-Адмірала Жукова, 3/7 Кришна котельня «ОСББ Гречеський»
- Віце-Адмірала Жукова, 17/19 Кришна котельня
- проспект Олександрівський, 21 Готель «Фудмаркет Олександрівський»
- Успенська, 95 Готель «Лондон»
- провулок Красний, 24 Магазин «Тканини»
- провулок Чайковського, 10 Готель
- Гоголя, 12 Ресторан «Артшат»
- Успенська, 115 Населення ПО «Корд-09»
- Єврейська, 50/1 Топочна ЛТД «Континенталь Сервіс»