Социологи проведут несколько экзит-полов в день выборов

Завтра, 25 октября, социологическая группа “Рейтинг” представит результаты опросов, которые проводятся в день выборов, а также ответы на 5 вопросов президента.

Как пишет РБК, комбинированное исследование, которое проводится по заказу телеканала “Украина”, включает в себя:

опрос респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, которые отобраны случайным образом с соблюдением принципа равномерности;

опрос респондентов, которые не голосовали на выборах, методом телефонного опроса на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

В целом группа “Рейтинг” будет работать на 400 избирательных участках, экзит-полами и опросам планируется охватить около 20-22 тысяч респондентов.

Данные опросов социологи обнародуют после закрытия избирательных участков в 20:00.

По данным опроса социологической группы “Рейтинг”, 58% украинцев точно планируют принять участие в завтрашних выборах, еще 18% к этому склоняются, 6% – скорее не будут голосовать, а 16% – точно не будут голосовать.

Кроме того, по решению президента Владимира Зеленского во время местных выборов также проведут опрос, на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов.

По данным соцопроса, мнения украинцев по поводу решения Зеленского провести опрос во время местных выборов разделились поровну: часть респондентов (44%) считают, что это – искреннее намерение, а еще 44% – что это политическая технология.