Социальная акция и благотворительный концерт: события поддержки в Одессе 5-7 апреля

А вы уже заметили, что вокруг начали цвести деревья? Что солнце стало еще ярче, что еще неделя-другая – и вся земля покроется цветами и зеленой травой. Мы не должны забывать о небольших радостях мирной жизни. Для этого мы все воюем со страшным врагом, который пришел, чтобы уничтожить нас и наше право на жизнь. Оставайтесь живыми. Держим строй!
Что: Онлайн-лекции «Гумором по москалеві: формування української традиції»
Где: онлайн
Когда: 5 апреля, 15:00
Что: Социальная акция «Чужих стариков не бывает»
Где: Одесский областной центр психического здоровья, ул. Воробьева, 9
Когда: 6 апреля, 12:00
Что: Музыкально-поэтическая встреча «Поговорим о поэзии»
Где: Онлайн
Когда: 6 апреля, 14:00
Что: Благотворительный концерт Алексея Петухова
Где: Онлайн
Когда: 6 апреля, 17:00
Что: Презентация книги «Черноморцы: борцы за независимую страну»
Где: Онлайн
Когда: 7 апреля, 15:00
Что: Благотворительный рок-концерт
Где: Онлайн
Когда: 7 апреля, 18:00