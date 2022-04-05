Социальная акция и благотворительный концерт: события поддержки в Одессе 5-7 апреля

Юморина-2022 и другие мероприятия: что посмотреть в Одессе 1-3 апреля Апрель. Какие ассоциации у вас с этим месяцем? Юморина, фестивали, первые пикники у моря, кофе на открытых террасах… Никто не ожидал, что большинство событий из этого перечня не произойдет. Но если бы не было тяжело, даже во время войны нужно искать то, что будет поддерживать и вдохновлять жизнь. Именно поэтому нас ждут и Французская весна, и юморина, и даже кофе под первыми лучами солнца. Так что жизнь продолжается, а мы держимся! ПОДРОБНЕЕ

События поддержки Одесса 28 – 31 марта В течение недели в онлайн пространстве будут проходить интересные и полезные лекции, а офлайн можно посетить крайне важные учения по оказанию первой помощи как детям, так и взрослым. Держимся! ПОДРОБНЕЕ

События поддержки Одесса 23 – 25 марта Во время войны как никогда становится актуальным проблемы психологической поддержки, обучения детей, овладения необходимыми навыками. Мы собрали для вас ссылку именно на такие мероприятия. Оставайтесь с нами и будьте в безопасности. ПОДРОБНЕЕ