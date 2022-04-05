Новости Одессы и Одесской области

Социальная акция и благотворительный концерт: события поддержки в Одессе 5-7 апреля

Социальная акция и благотворительный концерт: события поддержки в Одессе 5-7 апреля

А вы уже заметили, что вокруг начали цвести деревья? Что солнце стало еще ярче, что еще неделя-другая – и вся земля покроется цветами и зеленой травой. Мы не должны забывать о небольших радостях мирной жизни. Для этого мы все воюем со страшным врагом, который пришел, чтобы уничтожить нас и наше право на жизнь. Оставайтесь живыми. Держим строй!

Что: Онлайн-лекции «Гумором по москалеві: формування української традиції»

Где: онлайн

Когда: 5 апреля, 15:00

 

Что: Социальная акция «Чужих стариков не бывает»

Где: Одесский областной центр психического здоровья, ул. Воробьева, 9

Когда: 6 апреля, 12:00

 

Что: Музыкально-поэтическая встреча «Поговорим о поэзии»

Где: Онлайн

Когда: 6 апреля, 14:00

 

Что: Благотворительный концерт Алексея Петухова

Где: Онлайн

Когда: 6 апреля, 17:00

 

Что: Презентация книги «Черноморцы: борцы за независимую страну»

Где: Онлайн

Когда: 7 апреля, 15:00

 

Что: Благотворительный рок-концерт

Где: Онлайн

Когда: 7 апреля, 18:00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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