События поддержки Одесса 23 – 25 марта

Во время войны как никогда становится актуальным проблемы психологической поддержки, обучения детей, овладения необходимыми навыками. Мы собрали для вас ссылку именно на такие мероприятия. Оставайтесь с нами и будьте в безопасности.
Что: Литературная встреча с Еленой Андрейчиковой
Где: Онлайн
Когда: 23 марта, 14:00
https://fb.me/e/1byzlujU7
Что: Прямое включение с исследовательского судна “Ноосфера”
Где: Онлайн
Когда: 23 марта, 15:00
https://fb.me/e/pssv5yKza
Что: Украинская сказка – для всей семьи
Где: https://www.facebook.com/spectra.vondergeist.9887
Когда: Ежедневно, 15:00
Что: Психологическая поддержка Как пережить боль и утрату
Где: Онлайн https://us02web.zoom.us/j/87187124942…
Когда: 23 марта, 16:00
https://fb.me/e/27GtW2Efp
Что: Урок рисования для детей 5-6 лет
Где: Онлайн
Когда: 23 марта, 17:00
Запись в чате Viber 098-95-265-40 , 063-535-47-47
Что: Флешмоб «Украинская литература поддерживает!»
Где: Онлайн
Когда: 23-25 марта
https://fb.me/e/2jgyOMgKe
Что: Инструктаж по оказанию первой помощи
Где: https://youtu.be/GugPiFmwkOU
Когда: Круглосуточно
Что: Аудиокниги для детей и взрослых
Yakaboo — https://bit.ly/3i3gN3R
АБУК — https://bit.ly/3tUM5iL
Что: Цифровые библиотеки
Украинская цифровая библиотека https://bit.ly/3t8GPc1
Электронные детские книги от Издательства Старого Льва — https://bit.ly/3q2ZX9y
Детские книги от Образования — https://bit.ly/3MKMuwT
Что: Спектакли Одесского театра на Чайной
https://www.youtube.com/channel/UC83RvT90sWHrBbIbO6aKmwQ