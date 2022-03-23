События поддержки Одесса 23 – 25 марта

Во время войны как никогда становится актуальным проблемы психологической поддержки, обучения детей, овладения необходимыми навыками. Мы собрали для вас ссылку именно на такие мероприятия. Оставайтесь с нами и будьте в безопасности.

Что: Литературная встреча с Еленой Андрейчиковой

Где: Онлайн

Когда: 23 марта, 14:00

https://fb.me/e/1byzlujU7

Что: Прямое включение с исследовательского судна “Ноосфера”

Где: Онлайн

Когда: 23 марта, 15:00

https://fb.me/e/pssv5yKza

Что: Украинская сказка – для всей семьи

Где: https://www.facebook.com/spectra.vondergeist.9887

Когда: Ежедневно, 15:00

Что: Психологическая поддержка Как пережить боль и утрату

Где: Онлайн https://us02web.zoom.us/j/87187124942…

Когда: 23 марта, 16:00

https://fb.me/e/27GtW2Efp

Что: Урок рисования для детей 5-6 лет

Где: Онлайн

Когда: 23 марта, 17:00

Запись в чате Viber 098-95-265-40 , 063-535-47-47

Что: Флешмоб «Украинская литература поддерживает!»

Где: Онлайн

Когда: 23-25 ​​марта

https://fb.me/e/2jgyOMgKe

Что: Инструктаж по оказанию первой помощи

Где: https://youtu.be/GugPiFmwkOU

Когда: Круглосуточно

Что: Аудиокниги для детей и взрослых

Yakaboo — https://bit.ly/3i3gN3R

АБУК — https://bit.ly/3tUM5iL

Что: Цифровые библиотеки

Украинская цифровая библиотека https://bit.ly/3t8GPc1

Электронные детские книги от Издательства Старого Льва — https://bit.ly/3q2ZX9y

Детские книги от Образования — https://bit.ly/3MKMuwT

Что: Спектакли Одесского театра на Чайной

https://www.youtube.com/channel/UC83RvT90sWHrBbIbO6aKmwQ