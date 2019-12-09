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Собаки, рыбы и женщины: в одесском музее показывают творчество Андрея Макаревича

Собаки, рыбы и женщины: в одесском музее показывают творчество Андрея Макаревича

В Музее западного и восточного искусства открылась выставка фронтмена рок-группы «Машина времени», народного артиста Андрея Макаревича.

Там можно увидеть графические работы автора, выполненные в различных техниках.

Об этом кураторы выставки сообщили на странице музея в facebook.

Так, например, на выставке представлена серия женских портретов руки Макаревича. Автор пытался передать в них глубину таинственного внутреннего мира незнакомок.

Некоторые картины написаны в анималистическом жанре. Есть, к примеру, работы с изображением рыб в их природной среде и собак.

В целом представлено 36 картин Андрея Макаревича. Желающие смогут посмотреть на них до 27 января.

Когда: с 11:00 до 17:00 каждый день, кроме среды
Цена билета: 40 грн
Где: ул. Пушкинская, 9

Фото: соцсети

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