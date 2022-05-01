Со 2 по 9 мая газовщики в Одессе будут вести прием дистанционно

«Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» возобновило доставку бумажных счетов На предприятии просят потребителей платить за потребленный природный газ вовремя – до 25 числа каждого месяца. ПОДРОБНЕЕ

Что делать одесситам, если нет возможности передать показания газовых счетчиков? Компания «Одессагаз-Поставка» информирует, что в это сложное для Украины время продолжает обеспечивать газом всех своих клиентов и, вместе со всеми гражданами и бизнесом, активно помогает Вооруженным Силам Украины. ПОДРОБНЕЕ