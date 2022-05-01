Новости Одессы и Одесской области

Со 2 по 9 мая газовщики в Одессе будут вести прием дистанционно

Со 2 по 9 мая газовщики в Одессе будут вести прием дистанционно

Со 2 по 9 мая (включительно) участки ООО «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» в г. Одесса будут работать в дистанционном режиме с 09:00 до 14:00.

Об этом сообщили на facebook-странице предприятия.

Региональные участки, включая города Южный и Беляевка, будут работать дистанционно только 2 мая.

Специалисты ООО «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» на постоянной связи с вами:

  • Контакт-центр работает с понедельника по пятницу (с 8.00 до 19.00 часов) по телефонам: 0 (800) 20-10-04, (093)-170-36-66;
  • Участки работают с понедельника по пятницу (с 9.00 до 14.00 часов). Телефоны по ссылке — www.gazpostach.od.ua/kontakti/
  • Чат-боты в Viber и Telegram 24/7 (Viber – www.gazpostach.od.ua/support/ или Телеграмм – www.gazpostach.od.ua/tsupport/);
  • Мессенджер в фейсбуке.
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