﻿ Снова отключения: многие одесситы проведут день без света - Одесская Жизнь

Света не будет на 59 улицах города.
Некоторые одесситы сегодня проведут без света всего несколько часов. Отключения электроэнергии ожидаются по следующим адресам:
с 09:00 до 17:00:
- 1-й Майский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 4/, 40А, 2А, 6/4, 6а, 16-А, 18, 50А, 16а, 20А, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
- 1-й переулок Нефтяников, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а;
- 1-й Хаджибеевский переулок, 7;
- 1-й Школьный переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32а, 1а, 24а, 9а, 2в, 5а, 7а, 4а, 17а, 24, 26, 28, 30, 32, 2а;
- 2-й Майский переулок, 7А, 10А, 4, 7Д, 3, 2, 8, 15, 14, 9, 6, 13, 10-А, 12, 5, 1;
- 2-й переулок Нефтяников, 1, 2, 3, 4, 5;
- 2-й Хаджибеевский переулок, 10;
- 3-й переулок Нефтяников, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
- 3-й Хаджибеевский переулок, 1А, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
- Адмирала Лазарева улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 12/а, 8А, 16А, 6Б, 22, 6А, 35а, 23А, 2б, 2а, 28, 53А, 39, 33, 47, 37, 43, 45, 31, 25, 26, 29, 35, 41, 27, 24, 51, 49;
- Адмиральский проспект, 40/1, 40, 42, 40А, 22/1;
- Академика Заболотного улица, 44, 50, 52;
- Альпинистов улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24;
- Артезианская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20А, 19а, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
- Базарная улица, 91, 93, 95, 120, 123;
- Балковская улица, 54, 117, 54б, 117Б, 117А, 133а, 54в, 119, 121, 123, 125, 131, 133;
- Битумная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21/2, 21а, 17, 19;
- Бугаевская улица, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 46, 50/40, 48, 50, 52, 54;
- Гагарина улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 148А, 109А, 107б, 76Б, 87А, 152А, 2Г, 118а, 7А, 133а, 25А, 61А, 68А, 85а, 115Б, 75А, 2к, 2Д, 2Б, 125А, 115А, 158а, 117А, 11А, 144а, 168А, 89А, 112/1, 168б, 2а, 146б, 146А, 22А, 128/а, 32А, 23б, 174А, 24А, 150А, 107а, 108, 104а, 99а, 53а, 79А, 76а, 92а, 49Б, 59А, 132Б, 138Б, 23А, 27А, 18А, 132а, 8Б, 97а, 142А, 19а, 8А, 49А, 43а, 117б, 65А, 118, 13А, 142, 134, 132, 128, 138, 140, 130, 115, 148, 144, 152, 117, 170, 172, 168, 135, 164, 127, 109, 174, 137, 136, 150, 129, 121, 160, 131, 162, 125, 139, 146, 158, 119, 133, 166, 156, 154, 126, 124, 122, 114, 120, 112, 116, 123;
- Газовая улица, 4/1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- Генерала Швыгина улица, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 6А, 30, 18А, 34б, 32, 38, 40;
- Гераневая улица, 10, 10А, 5, 12;
- Гладкова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 3а, 72а, 4а, 10а, 299а, 33/1, 4А, 19А, 3б, 64а, 43а, 265, 33а, 118а, 49в, 64б, 277а, 124а, 3А, 305а, 201а, 299б, 42А, 171а, 112б, 161а, 7в, 2а, 12а, 153б, 263а, 5а, 259а, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319, 11а;
- Горького улица (Усатово), 1, 2, 3, 4, 5, 1б, 7, 2а, 4а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22;
- Каменистая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1б, 2б, 32а, 1а, 1в, 20а, 2а, 21а, 8а, 17А, 19, 49б, 1г, 2в, 28а, 22а, 63, 1е, 32, 22, 57, 66, 55, 59, 21, 51, 53, 26, 36, 77, 34, 28, 49, 61, 75;
- Кирова (Усатово) улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 17Б, 21Б, 23в, 35В, 19А, 20а, 25А, 47/А, 17А, 1А, 29А, 36, 23/А, 23Б, 59А, 71б, 47/Б, 34А, 27А, 65а, 43А, 63А, 15а, 37А, 23Г, 71/А, 35а, 21А, 51/А, 67/Б, 67/А, 40а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79;
- Комитетская улица, 3, 10А, 12, 21, 8/10, 10б, 7/9;
- Комсомольская улица (Усатово), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 110А, 7А, 35Б, 42/а, 102а, 8А, 50А, 16А, 57а, 44А, 5В, 36А, 90а, 60А, 13а, 9А, 19а, 38а, 2А, 98а, 36б, 5а, 14а, 5б, 116А, 68, 98б, 100А, 102Б, 30а, 4А, 84, 42а, 82, 86, 90, 96, 108, 100, 102, 88, 114, 112, 92, 104, 116, 94, 106, 98;
- Контр-адмирала Лунина улица, 15, 15а;
- Космонавта Комарова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2б, 2В, 17А, 18, 9А, 21А, 2А, 5А, 22А, 18/а, 21в, 12А, 5Б, 4А, 19А, 26А, 1А, 22В, 3А, 12б, 8А, 6Б, 19б, 4/б, 6А, 11А, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 25а;
- Красный переулок, 2, 3, 14а, 3а, 4а, 2а, 13а, 2б, 4, 9а, 1а, 6, 11а, 17, 10, 11, 5, 9, 16, 15, 7, 13, 14, 12;
- Кропивницкого улица, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 17А, 30, 34А, 23А, 32, 34, 36, 38;
- Льва Семиренко, 1б, 2Д, 5А, 3, 13, 29б, 33, 41а, 30, 24а, 9, 49б, 39, 26, 16, 1, 29, 33б, 47а, 45, 24, 11а, 30а, 18, 49, 5, 35, 12, 51, 3а, 22, 47, 41, 51а, 57, 20, 37, 33а, 14, 28б, 31а, 31, 27, 27А, 43, 49а;
- Лысенко улица, 15, 12а, 26а, 1б, 42, 18б, 10а, 52, 7, 46, 48, 27а, 18а, 21, 6, 13, 2в, 12, 5, 2г, 24, 11, 22, 2а, 16, 10, 2б, 44, 23, 8, 15а, 27, 19, 1а, 4, 50, 14, 25а, 3, 9а, 17, 22а, 24а, 9, 18, 25, 2, 20;
- Люстдорфская дорога, 17, 19, 28/2, 23А, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
- Михаила Грушевского улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23а, 12, 30б, 1в, 1б, 3а, 47а, 6а, 19а, 48б, 26а, 48а, 18а, 48в, 30а, 24а, 1г, 16а, 5а, 45а, 16б, 15а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
- Новаторов улица, 7, 9, 14, 16, 17, 5А, 5;
- Озерный переулок, 1А;
- Радио улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15;
- Разумовская улица, 59, 61;
- Республиканская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 3а, 45а, 1б, 2в, 2б, 8а, 210а, 1ж, 7б, 47а, 195, 220а, 182а, 1в, 54б, 225а, 168а, 2а, 152а, 27а, 5а, 16а, 2г, 1а, 305а, 307а, 323а, 275а, 313а, 228а, 285а, 313б, 315б, 343а, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339;
- Семена Палия улица, 100;
- Спортивный переулок, 1, 2, 3, 4, 3а, 7а, 10а, 8а, 14а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- Спутников улица, 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
- Средняя улица, 52, 62, 64, 66;
- Строительная улица, 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
- Строительный переулок, 4;
- Тираспольская улица, 25, 31, 33, 35;
- Тихий переулок, 5б, 12а, 12, 22, 4, 5а, 24, 11, 2а, 14, 7а, 24а, 5, 10, 20, 2, 5д, 18, 9, 30, 9а, 7, 6, 28, 3, 14а, 17а, 16а, 26, 1, 26а, 16, 8;
- Хаджибеевская дорога, 14, 217а, 27в, 31, 14а, 20, 16, 4, 29, 12, 21, 8, 17а, 2, 15, 8А, 23, 27а, 25, 6, 18, 17, 325, 327, 357б, 361а, 355, 345, 339, 307а, 331, 335а, 341а, 341, 351, 309, 353, 357а, 311а, 343, 303, 317, 333, 311, 359, 307, 349, 335, 329, 299, 297, 315, 361, 305, 357, 347, 319, 363, 315в, 321, 301, 317а, 315а, 337, 313, 39/1, 69, 67, 87, 39, 59, 33, 37, 79, 495, 431, 485, 511, 475, 463, 505, 483, 439, 449, 507, 429, 457, 469, 445, 453, 481а, 429а, 501, 433, 481, 513, 447, 487а, 491, 437, 427, 435, 509, 451, 471, 489, 477, 467а, 515, 499, 465, 461, 493а, 473, 473а, 491а, 443, 497, 427а, 459, 487, 441, 479, 485а, 19, 453а, 99, 159, 151а, 143, 135, 28, 107а, 165, 145, 105, 133, 151, 153, 137, 163, 123а, 157, 24_1, 147, 161, 93, 24, 383, 373, 391, 417, 423, 407, 379а, 379, 369, 399, 381, 365, 375, 415, 405, 385, 397, 413, 403, 389, 395, 421, 401, 411, 387, 377а, 367, 365а, 371, 393, 377, 409, 419, 267а, 239а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 179, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 467;
- Хаджибеевская улица, 4;
- Чкалова улица (Усатово), 27А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 61А, 44/а, 66А, 33в, 60а, 38а, 33а, 2а, 50Б, 54а, 21а, 64а, 27б, 42, 29а, 55а, 54г, 50А, 62А, 43, 35а, 49, 47, 61, 60, 64, 72, 57, 51, 56, 54, 50, 58, 68, 48, 65, 45, 59, 53, 55, 46, 44, 52, 62;
- Шахтная улица, 1г, 8а, 18, 9а, 9, 1д, 6, 8б, 7, 1, 1б, 16, 1в, 3а, 22, 13а, 5А, 2а, 3, 5, 24, 7а, 12, 9б, 14, 4, 22а, 24а, 20, 8, 10, 8 в, 2, 22б, 1а, 18а;
- Школьный переулок, 10а, 1, 2, 4а, 2А, 5а, 3, 3а, 17а, 13а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17;
- Щепной переулок, 3, 4, 9;
- переулок Юрия Касима, 2, 3, 2а, 5а, 3а, 1, 4, 5б, 5.
с 10:00 до 14:00:
- Академика Филатова улица, 14, 16, 16а, 12а, 14А;
- Космонавтов улица, 1, 3, 5, 7, 3а;
- Люстдорфская дорога, 52б1, 52-б, 52б, 54в.
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