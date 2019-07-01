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Новости Одессы и Одесской области

Снова ДТП на трамвайной остановке из-за ночного гонщика. Пострадали два человека

Снова ДТП на трамвайной остановке из-за ночного гонщика. Пострадали два человека

В ночь с воскресенья на понедельник водитель автомобиля «ВАЗ» совершил ДТП возле группы людей ожидавших трамвая на остановке на 2-й станции Фонтана.

Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, около 23 часов при повороте с улицы Канатной на ул. Гагарина водитель не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу. При этом автомобиль врезался в ограждение трамвайной остановки, что, вероятно, спасло стоявших там людей.

Автомобиль ставили на колеса свидетели происшествия

Пострадали стоявшая на остановке девушка и пассажир автомобиля. Их забрала «скорая».

Напомним, что в прошлом году из-за ночного гонщика произошло столкновение двух автомобилей, один из которых сбил людей, стоявших на трамвайной остановке на 6-й станции Фонтана. Тогда погибли два человека и пятеро травмированы.

 

Фото: Odessa.online, Oblvesti

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