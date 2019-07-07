Снизить тарифы можно уже сегодня, не дожидаясь обновления Верховной Рады, – Евгений Мураев

Для снижения тарифов на коммунальные услуги, не нужно дожидаться окончания выборов в Верховную Раду. Об этом заявил лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Евгений Мураев в эфире ток-шоу «Оппозиция» на телеканале «Украина».

По словам Мураева, президент Украины вправе отменить любое постановление Кабмина, в том числе и то, которым были повышены тарифы.

«Снизить тарифы можно уже сегодня, не дожидаясь обновления Верховной Рады. Для этого нужно только желание и воля президента, который имеет право отменить любое постановление правительства», – рассказал Мураев.

По его словам, для снижения тарифов на коммунальные услуги, не нужно дожидаться окончания выборов в Верховную Раду. «Ждать пока начнет работать новая Рада, пока сформируют новый Кабмин нет смысла. На это уйдет много времени, а у людей этого времени нет. Новая Рада потом законодательно это (решение Президента о снижении тарифов, – Ред.) закрепит. А ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК будет первым, кто поддержит это решение Главы государства в новой Раде», – отметил Евгений Мураев. «Украина находится под внешним управлением, а вытаскивать деньги из наших карманов путем завышенных тарифов выгодно, в первую очередь, МВФ», – подчеркнул он.

Источник: Оппозиционный блок