Снесли забор, кусты сломали, порвали кабель, раскурочили дорожку: одессит пожаловался на бардак во дворе из-за коммунальщиков (фото)

Не представившийся автор заявления в Единый центр обращений граждан Одесского горсовета указал на то, что коммунальщики в ходе работ повредили коммуникации, выкорчевали кусты, сломали забор и козырек фасада в его дворе. Наш корреспондент отправился во двор, который с подачи рабочих превратился в место раскопок.

Работы, по словам заявителя в Единый центр обращений граждан, начались в начале ноября. КП «Теплоснабжение города Одессы» проводило раскопки теплотрассы возле 8-й парадной двора по адресу проспект Шевченко, 8в. Во время работы, при поиске подземных труб, коммунальщики повредили кабель подстанции подачи воды. Вместе с этим сняли бетонное покрытие дорожки возле подъезда. Причем данное покрытие, по словам одессита, жильцы квартиры №93 и 94 обустроили за свой счет.

«Вопиющая наглость и бесцеремонное отношение к чужому труду и вложенным деньгам в благоустройство, – продолжает свой рассказ о деятельности рабочих во дворе одессит. – Через пару дней сотрудники КП «Теплоснабжение» прибыли вновь для уничтожения придомовой территории. В результате их деятельности был снесен ковшом экскаватора забор, поставленный за счет жителей квартиры №95 и 99. Оказались засыпаны землей все насаждения и выкорчеваны кусты, посаженные за счет жителя кв. №99».

Заявитель отметил, что сотрудники «Теплоснабжения» после всего содеянного оставили участок двора в разрытом и опасном состоянии. Детям и пожилым людям приходилось ходить через болото из земли и глины.

Наш корреспондент на месте застал экскаватор, где отдыхал сотрудник КП «ТГО». Коммунальщик попросил не фотографировать его и предположил, что работы продлятся еще неделю, а может, и две. Теплотрассу пока не отремонтировали полностью.

– Будем еще копать, будем, – лениво протянул он.

Впрочем, неизвестно какими новыми бедами для жителей двора обернутся дальнейшие раскопки.

Одессит, оставивший отзыв в Центре обращений, задается вопросом: «Кто после того, что натворили во дворе рабочие, будет приводить его в порядок и за чей счет?». Он ждет незамедлительной реакции от властей.

Под обращением одессита уже отписались КП «ТГО» и Департамент архитектуры и градостроения Одесского городского совета. Они отметили, что готовят ему письменный ответ.

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