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Новости Одессы и Одесской области

Снег в Одессе преобразил старый заброшенный парк (фоторепортаж)

Снег в Одессе преобразил старый заброшенный парк (фоторепортаж)

Одесситы наконец дождались снежной зимы. Многие вышли прогуляться в непогоду. Как тут усидишь дома, когда за окном такая красота – все белым бело.

Наш корреспондент тоже прошелся по заснеженным уголкам Одессы, побывав в парке Савицкого.

Его нельзя сравнить с парками в центре города. Этот парк старый и заброшенный.

А облаченный в снежную одежду, он выглядит еще более таинственным.

Несмотря на то, что парк заброшенный, одесситам нравится там гулять. Особенно теперь – когда он стал так сказочно красив.

Конечно, больше всего снегу обрадовались дети. И тут уж непонятно – кто кого вышел выгуливать: родители своего ребенка, или наоборот.

Старый пруд заиграл совсем другими красками.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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