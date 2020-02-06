Снег в Одессе преобразил старый заброшенный парк (фоторепортаж)

Одесситы наконец дождались снежной зимы. Многие вышли прогуляться в непогоду. Как тут усидишь дома, когда за окном такая красота – все белым бело.
Наш корреспондент тоже прошелся по заснеженным уголкам Одессы, побывав в парке Савицкого.
Его нельзя сравнить с парками в центре города. Этот парк старый и заброшенный.
А облаченный в снежную одежду, он выглядит еще более таинственным.
Несмотря на то, что парк заброшенный, одесситам нравится там гулять. Особенно теперь – когда он стал так сказочно красив.
Конечно, больше всего снегу обрадовались дети. И тут уж непонятно – кто кого вышел выгуливать: родители своего ребенка, или наоборот.
Старый пруд заиграл совсем другими красками.
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