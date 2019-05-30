СМИ: у экс-главы областной Нацполиции идут обыски

По информации источников, сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции и представители Генпрокуратуры проводят обыски у бывшего начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина и его бывшего первого зама Константина Гейко.

Как сообщают «Факты», по предварительной информации, обыски у бывшего главы областной полиции могут быть связаны с подозрением в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Эти действия квалифицируются по ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса.

Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.

Напомним, что Дмитрий Головин ушел с поста чуть больше месяца назад, объяснив это состоянием здоровья.

Фото: ФБ Дм. Головина