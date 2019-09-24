Смертельная авария в Одесской области: водителя грузовика взяли под стражу

Подозреваемого в ДТП, в результате которого погибли 9 человек, взяли под стражу.

Судья удовлетворил ходатайство правоохранителей об избрании меры пресечения подозреваемому.Об этом сообщает пресс-служба Киевского районного суда Одессы.

По версии следствия, 21 сентября водитель грузового автомобиля «DAF» перевозил груз (подсолнечное масло) из Одессы в Черноморск. Двигаясь по автодороге Н-33 «Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши», мужчина грубо нарушил правила дорожного движения. Так, подозреваемый не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «MERCEDES-BENZ». В результате погибло 9 человек.

В Киевский районный суд поступило ходатайство от правоохранителей об избрании меры пресечения водителю, подозреваемого в смертельном ДТП (ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Если вину водителя докажут, то по ч.3 ст.286 УК Украины суд должен назначить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. При этом, если назначено наказание не более пяти лет лишения свободы, то суд может освободить осужденного от отбывания наказания с установлением испытательного срока от одного до трех лет (ст. 75 УК Украины).

Фото: odessa online