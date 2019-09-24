fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Смертельная авария в Одесской области: водителя грузовика взяли под стражу

Смертельная авария в Одесской области: водителя грузовика взяли под стражу

Подозреваемого в ДТП, в результате которого погибли 9 человек, взяли под стражу.

Судья удовлетворил ходатайство правоохранителей об избрании меры пресечения подозреваемому.Об этом сообщает пресс-служба Киевского районного суда Одессы.

По версии следствия, 21 сентября водитель грузового автомобиля «DAF» перевозил груз (подсолнечное масло) из Одессы в Черноморск. Двигаясь по автодороге Н-33 «Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши», мужчина грубо нарушил правила дорожного движения. Так, подозреваемый не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «MERCEDES-BENZ». В результате погибло 9 человек.

В Киевский районный суд поступило ходатайство от правоохранителей об избрании меры пресечения водителю, подозреваемого в смертельном ДТП (ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Если вину водителя докажут, то по ч.3 ст.286 УК Украины суд должен назначить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. При этом, если назначено наказание не более пяти лет лишения свободы, то суд может освободить осужденного от отбывания наказания с установлением испытательного срока от одного до трех лет (ст. 75 УК Украины).

Фото:  odessa online

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить