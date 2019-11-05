Слухняним дітлахам та неслухам: на Одещині створять резиденцію Святого Миколая

Про це повідомляється на сайті Савранської райдержадміністрації.

– Раді сповістити всім слухняним дітлахам та неслухам, що Одеська Резиденція Святого Миколая, відкриє свої двері 19 грудня! Саме тут малеча зможе розповісти про свої найпотаємніші бажання та отримати подаруночки, – повідомляють у райдержадміністрації.

Для дітей та дорослих тут облаштують контактний зоопарк, канцелярію Святого Миколая, новорічний ярмарок та розважальну програму.

Фото: osoblyva.com