Словакия запустила ежедневные поезда для вывоза украинских беженцев: расписание

Словакия назначает ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины. Они начинают курсировать с 9 марта 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Со станции Чиерна-над-Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп в 7:40.

Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49. Также ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тисоу — Кошице.

Напоминаем, что из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Эвакуация из Украины

С конца февраля Украину покинули более двух миллионов человек.

Большинство беженцев с Украины пересекли границу с Польшей, другие направились в Венгрию, Молдавию, Словакию и другие европейские страны.

Источник: На Пенсии

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